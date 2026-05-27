Warga Berbondong-bondong Tengok Sapi Prabowo-Gibran usai Salat di Masjid Iduladha di Istiqlal

JAKARTA - Sebagian jemaah yang telah menunaikan salat Iduladha di Masjid Istiqlal, tampak tidak langsung meninggalkan kawasan tersebut. Mereka memilih menuju area belakang masjid untuk melihat sapi kurban milik Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dari pantauan iNews Media Group, Prabowo dan Gibran masing-masing menyumbangkan satu ekor sapi kurban. Di area kandang, sapi-sapi tersebut tampak diikat menggunakan tali yang disambungkan ke tiang besi.

Area tersebut pun dipadati oleh warga yang tampak antusias melihat kedua sapi tersebut. Sebagian dari mereka bahkan membawa anaknya untuk melihat hewan kurban itu.

Keceriaan tampak tergambar di wajah anak-anak karena bisa melihat dan mengelus sapi kurban itu dari dekat. Momen tersebut juga dimanfaatkan jemaah dengan berswafoto berlatar belakang sapi kurban Presiden dan Wakil Presiden.

Terpisah, Menteri Agama, Nasaruddin Umar menyebut bahwa hewan kurban milik Presiden dan Wakil Presiden secara resmi diterima Masjid Istiqlal pada Selasa (26/5). Ia mengatakan, kedua sapi itu memiliki bobot satu ton lebih.