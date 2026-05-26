Warga Kebon Sirih Bahagia Dapat Hewan Kurban dari MNC Peduli

JAKARTA - Warga RW 05, Kelurahan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, merasakan kebahagiaan setelah menerima hewan kurban dari MNC Peduli pada Selasa (26/5/2026). Hewan kurban tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat dalam merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

"Ya alhamdulillah kami sangat berbahagia dan benar-benar bermanfaat atas donasi yang diberikan oleh MNC Peduli kepada warga kami RW 05, Kelurahan Kebon Sirih," ucap perwakilan warga, Rini Martini, Selasa.

Ia menyebut setiap tahunnya pada momentum Idul Adha, MNC Peduli selalu memberikan bantuan hewan kurban kepada warga. Hal tersebut menegaskan bahwa bantuan tahun ini bukanlah penyerahan hewan kurban yang pertama.

"Di mana sebelum-sebelumnya juga kita mendapatkan donasi dari MNC Peduli. Kita selalu mendoakan semoga MNC Peduli semakin sukses dan selalu menebar kebaikan," sambungnya.

Rini mengatakan, warga penerima manfaat daging kurban ini telah didata oleh RT setempat. Maka dari itu, penyaluran hanya diberikan kepada warga yang telah terdata. "Kita di tiap RT itu ada koordinasi ketua RT-nya. Jadi warga-warganya kita ada list-nya," sambungnya.

Di sisi lain, warga menurutnya juga berencana menggelar kegiatan masak dan makan bersama sebagai bentuk kebersamaan. "Ya kita di sini juga ada koordinatornya, kepanitiaannya. Jadi nanti dikoordinir sama panitia kurban untuk masak bersama dan makan bersama juga ada," katanya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.