HOME NEWS NUSANTARA

Antusiasme Siswa SD Cibilik Sukabumi Olah Barang Bekas Jadi Media Tanam

Dwinarto , Jurnalis-Sabtu, 18 April 2026 |15:13 WIB
Antusiasme Siswa SD Cibilik Sukabumi Olah Barang Bekas Jadi Media Tanam (Ist)
SUKABUMI - Peringatan Hari Bumi di SD Negeri Cibilik, Sukabumi, Jawa Barat, diisi kegiatan kreatif yang melibatkan siswa dalam pengolahan barang bekas menjadi media tanam.

Kegiatan yang digelar MNC Peduli bersama MNC Tourism ini mengajak siswa untuk mempraktikkan langsung pembuatan vertical garden menggunakan bahan sederhana, seperti paralon, ember bekas, dan gelas plastik.

Para siswa tampak antusias mengikuti setiap tahapan kegiatan. Hal ini mulai dari persiapan bahan hingga proses penanaman. Metode belajar yang interaktif membuat mereka lebih mudah memahami pentingnya menjaga lingkungan.

Salah satu siswa, Siti Fatimah Azzahra, mengaku senang bisa mengikuti kegiatan tersebut. 

“Senang sekali, jadi bisa belajar sambil praktik. Saya jadi tahu kalau barang bekas bisa dimanfaatkan lagi dan tidak harus dibuang,” katanya, Jumat (17/4/2026).

Kegiatan ini menjadi sarana edukasi yang efektif karena menggabungkan teori dan praktik secara langsung. Selain meningkatkan kreativitas, siswa diajak untuk lebih peduli terhadap pengelolaan sampah.

Melalui kegiatan ini, diharapkan kesadaran lingkungan dapat tumbuh sejak dini dan menjadi kebiasaan positif yang terus diterapkan para siswa dalam kehidupan sehari-hari.
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

