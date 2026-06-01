Mama Sinta Bantah Isu Intimidasi dan Fasilitas Jet Pribadi dalam Perjalanan ke Jakarta

Awaludin , Jurnalis-Senin, 01 Juni 2026 |07:37 WIB
Tokoh masyarakat adat Papua Selatan, Mama Sinta di Polda Metro Jaya (foto: Okezone)
JAKARTA – Tokoh masyarakat adat Papua Selatan, Yasinta Moiwend atau yang dikenal sebagai Mama Sinta, membantah berbagai informasi yang beredar di media sosial terkait keberangkatannya ke Jakarta. Ia menegaskan, perjalanan tersebut dilakukan atas inisiatif pribadi dan menggunakan biaya sendiri.

Pernyataan itu disampaikan sebagai respons atas narasi yang menyebut dirinya mendapat intimidasi dari aparat TNI serta difasilitasi menggunakan pesawat pribadi milik seorang pengusaha untuk datang ke Jakarta.

Menurut Mama Sinta, seluruh perjalanan dari Papua menuju Jakarta dilakukan secara mandiri menggunakan penerbangan komersial.

"Itu tidak benar. Saya naik pesawat biasa dengan penumpang. Saya tidak naik pesawat helikopter atau pesawat milik siapa pun. Itu tidak ada," ujar Mama Sinta, Senin (1/6/2026).

Ia menjelaskan, berangkat dari wilayah Wanam menuju Merauke, kemudian melanjutkan perjalanan melalui Jayapura sebelum tiba di Jakarta. Mama Sinta juga menyatakan tidak pernah bertemu dengan pengusaha yang namanya dikaitkan dalam isu tersebut.

Selain itu, perempuan berusia 62 tahun tersebut membantah adanya intimidasi maupun penjemputan oleh aparat militer.

"TNI tidak jemput saya, tidak ada intimidasi. Saya datang ke Jakarta karena urusan saya sendiri," katanya.

 

      
