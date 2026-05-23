Ratusan Anak Muda Padati Nobar Film Dokumenter Pesta Babi di Jakarta Pusat

JAKARTA - Ratusan peserta menghadiri agenda nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi yang digelar di Sekretariat Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Jakarta Pusat, Sabtu (23/5/2026).

Acara bertajuk “Orang Muda Bareng-Bareng Nobar dan Diskusi” itu diselenggarakan oleh Gerakan Gen Z, Speak Up, Take Part!.

Berdasarkan pantauan Okezone di lokasi, para peserta mulai berdatangan sejak sore hari dan langsung menuju titik pemeriksaan yang disiapkan panitia sebelum memasuki area acara.

Pemeriksaan dilakukan guna menjaga kondusivitas kegiatan. Panitia melarang peserta membawa sejumlah barang ke dalam ruangan, seperti air minum, rokok, dan senjata tajam. Selain itu, peserta juga diwajibkan melakukan registrasi dan mendapatkan tanda cap dari panitia.

Air minum tidak diperbolehkan dibawa masuk lantaran telah disediakan langsung oleh penyelenggara di dalam lokasi acara.