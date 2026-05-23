Razia Besar-besaran, Pemakai Narkoba hingga Sajam Diamankan di Jakpus

JAKARTA - Polres Metro Jakarta Pusat menggelar razia dalam rangka cipta kondisi guna mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (guantibmas) di sejumlah titik rawan, Jumat (22/5/2026) dini hari.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Reynold E. P. Hutagalung, menjelaskan, razia ini menyasar tindak kriminalitas jalanan, kepemilikan senjata tajam, narkoba, minuman keras, hingga aksi premanisme. Dalam operasi itu, polisi melakukan pemeriksaan terhadap pengendara motor yang tidak menggunakan helm, tanpa pelat nomor, hingga berboncengan lebih dari dua orang.

Reynold menyebut razia stasioner ini merupakan langkah preventif untuk menekan potensi kriminalitas jalanan dan menciptakan rasa aman bagi masyarakat.

“Razia ini merupakan bagian dari upaya cipta kondisi untuk mencegah aksi kriminalitas jalanan, penyalahgunaan narkoba, kepemilikan senjata tajam serta gangguan kamtibmas lainnya di wilayah Jakarta Pusat,” kata Reynold.

Sejumlah pelaku yang kedapatan membawa narkotika dan senjata tajam ditangkap. Di kawasan Jalan Hayam Wuruk, Gambir, polisi mengamankan seorang pria berinisial HMG.

Dari tangan pelaku, petugas menemukan paket diduga sabu, narkotika sintetis, alat hisap sabu, telepon genggam, serta sepeda motor. Selain itu, di wilayah Gambir, seorang pelajar berinisial DA juga ditangkap di kawasan Banjir Kanal Barat karena membawa sebilah celurit.

Sementara di wilayah Menteng, petugas menemukan tiga botol minuman keras jenis arak Bali dari seorang pengendara motor. Polisi juga menemukan dua paket ganja yang disimpan di bagasi motor serta 13 butir obat jenis tramadol dari pengendara lainnya.