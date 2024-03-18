Razia Pekat saat Ramadhan, Polisi Amankan 5 Pasangan Mesum di Jambi

BUNGO - Jajaran Polres Bungo, Jambi menggelar operasi razia penyakit masyarakat (pekat) ke beberapa hotel dan penginapan yang ada di kota Bungko, Minggu (17/3/2024) sekitar pukul 23.00 WIB.

Informasi yang berhasil dihimpun, beberapa penginapan kelas melati, kosan hingga hotel dilakukan pemeriksaan oleh petugas. Alhasil petugas mendapati lima pasangan mesum terjaring dalam operasi penyakit masyarakat saat Bulan Suci Ramadhan ini.

Mirisnya lagi, dari salah satu pasangan mesum ditemukan peralatan hisap sabu. Saat ini kelima pasangan mesum dan barang bukti alat hisap sabu tersebut diamankan di Mapolres Bungo.

Kabag Ops Polres Bungo Kompol H Darmawan mengatakan jika kelima pasangan mesum yang terjaring operasi pekat saat Ramadhan sudah dibawa ke Polres Bungo untuk dimintai keterangan.

"Ya kelima pasangan mesum kita bawa ke polres untuk diambil keterangannya, sementara untuk pasangan yang kita temukan alat hisap sabu nanti kita lakukan test urine dan kita serahkan kepada Sat narkoba untuk proses lebih lanjut," jelas Darmawan Senin (18/3/2024).