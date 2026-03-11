Advertisement
Gelar Pasar Murah, Pemprov Kalteng Subsidi 1.700 Paket Sembako Jelang Idulfitri

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Rabu, 11 Maret 2026 |10:57 WIB
Gelar Pasar Murah, Pemprov Kalteng Subsidi 1.700 Paket Sembako Jelang Idulfitri
Gubernur Kalteng beserta Ketua TP PKK Prov Kalteng tinjau pelaksanaan Pasar Murah dan GPM di halaman Masjid Raya Darussalam Palangka Raya. (Foto: dok Pemprov Kalteng)
PALANGKA RAYA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berupaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan menjelang Hari Raya Idulfitri. Salah satu langkah yang dilakukan yakni melalui kegiatan Pasar Murah dan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar di halaman Masjid Raya Darussalam Palangka Raya, Selasa (10/3/2026).

Kegiatan ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran mengatakan bahwa permintaan bahan pangan pokok biasanya meningkat menjelang momen keagamaan seperti Ramadan, Idulfitri, maupun Nyepi.

“Peningkatan permintaan kebutuhan pokok menjelang HBKN berpotensi memicu kenaikan harga. Kondisi ini dapat memberatkan daya beli masyarakat, sehingga pemerintah perlu hadir untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen menjaga keseimbangan antara pasokan dan harga pangan melalui berbagai langkah intervensi pasar secara berkelanjutan.

