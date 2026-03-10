MNC Peduli Bersama YBIB Bantu 700 Keluarga Prasejahtera di Sekitar KEK MNC Lido City

JAKARTA – Kolaborasi MNC Peduli dengan Yayasan Bantu Indonesia Bersama (YBIB) disambut antusias oleh warga di sekitar KEK MNC Lido City. Melalui program bertajuk Gema Berkah Ramadhan 1447 H, sebanyak 700 paket sembako disalurkan kepada anak yatim, dhuafa, lansia, serta keluarga prasejahtera.

Penyaluran bantuan dilakukan di Kampung Cibilik, Desa Nanggerang, Kabupaten Sukabumi, serta Kampung Ciluetuh Girang, Desa Wates Jaya, Kabupaten Bogor, pada Jumat 6 Maret 2026.

Community Manager Bantu Indonesia, Petrel Setia Negara mengatakan, antusiasme masyarakat sangat tinggi meski pembagian dilakukan pada bulan puasa.

“Alhamdulillah kegiatan kolaborasi kami bersama MNC Peduli di Kampung Cibilik berjalan lancar. Kami membawa 700 paket sembako untuk dibagikan di dua lokasi dengan bantuan 25 relawan. Antusiasme warga sangat tinggi, bahkan mereka sudah mengantre sejak awal meskipun sedang menjalankan ibadah puasa,” ujarnya.

Ia berharap kolaborasi dengan MNC Peduli dapat memperluas jangkauan program sosial YBIB. Paket sembako yang berisi beras, minyak goreng, dan sarden tersebut diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat penerima manfaat.

“Dengan kolaborasi bersama MNC Peduli, kami berharap semakin banyak masyarakat yang mengetahui program kami dan jangkauan kegiatan sosial dapat semakin luas,” tambahnya.