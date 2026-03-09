MNC Peduli Salurkan Bantuan ke Panti Teratai, Pengurus: Tambahan Gizi bagi 36 Anak Asuh Kami

JAKARTA - MNC Peduli kembali menyalurkan bantuan di momen Ramadhan. Kali ini, bantuan tersebut di serahkan ke Panti Asuhan Kuntum Teratai, Tebet, Jakarta Selatan pada Senin (9/3/2026).

Bantuan ini menjadi angin segar bagi puluhan anak asuh di panti tersebut. Sebab, hal ini bisa memenuhi kebutuhan gizi anak asuh selama bulan Ramadhan.

Pengurus Panti Asuhan Kuntum Teratai, Nina, menyampaikan rasa syukur atas terpilihnya panti mereka sebagai penerima donasi. Menurutnya, bantuan ini sangat krusial untuk menunjang kesehatan anak-anak.

"Alhamdulillah panti kami terpilih untuk mendapatkan ini ya, yang sangat bermanfaat untuk anak-anak asuh kami, tambahan gizi untuk anak-anak kami juga," ujar Nina saat ditemui di lokasi.

Bantuan yang diberikan sangat membantu operasional dapur panti, khususnya untuk menyediakan hidangan sahur dan berbuka puasa yang layak bagi 36 anak yang menetap di sana.

"Dan untuk kita tambah-tambah untuk buka, untuk sahur, alhamdulillah semoga MNC Peduli lebih giat lagi ke depannya, lebih banyak lebih berkah," lanjutnya.

Namun tidak hanya soal materi, kehadiran tim MNC Peduli juga memberikan kebahagiaan tersendiri bagi anak-anak.

Oleh karena itu dia berharap, melalui kegiatan ini, keberadaan Panti Kuntum Teratai diketahui oleh masyarakat luas yang ingin berbagi.