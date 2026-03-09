Momentum Ramadhan, MNC Peduli Bagikan Sembako dan Keceriaan di Panti Asuhan Kuntum Teratai

JAKARTA - MNC Peduli menggelar kegiatan berbagi di Panti Asuhan Kuntum Teratai, Tebet Jakarta Selatan pada Senin (9/3/2026). Semangat tersebut diusung dalam momen Ramadhan untuk mempererat tali silaturahmi serta menebar kebaikan kepada sesama.

Tim MNC Peduli datang membawa bantuan dan mengajak anak-anak bermain. Kehadiran karyawan MNC ini juga memberikan hiburan yang berkesan bagi para penghuni panti.

Reisya, salah satu anak di Panti Asuhan Kuntum Teratai, tak mampu menyembunyikan rasa bahagianya. Baginya, kehadiran MNC Peduli bukan sekadar soal bantuan fisik, melainkan keceriaan yang dibawa melalui berbagai aktivitas menarik.

"Perasaan saya hari ini sangat senang sekali karena sudah banyak bantuan-bantuan kedatangan dari MNC Peduli. Kita juga hari ini senang banget karena kita dapet bantuan, terus kita juga senang-senang main games, terus tadi cerita-cerita juga," ujar Reisya di lokasi.

Adapun momen yang paling ia ingat adalah saat sesi mendengarkan dongeng. Hal itu membuatnya terhibur lewat cerita-cerita menarik yang disampaikan.

"Momen yang paling berkesan itu pas lagi dongeng cerita. Ceritanya tadi tentang anak-anak, terus ada buku kartun dari MNC TV yang diceritakan sama Kakak Bambang," lanjutnya.

Pengelola Panti Asuhan Kuntum Teratai, Ibu Nina, menyampaikan rasa syukur yang mendalam. Ia menyebutkan bahwa bantuan ini sangat berarti bagi 36 anak asuh yang tinggal di sana, terutama untuk memenuhi kebutuhan gizi selama bulan Ramadhan.