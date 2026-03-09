Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Operasi Ketupat 2026, Polisi Akan Tindak Tegas Truk Sumbu 3 yang Melintas Ruas Tol

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 09 Maret 2026 |16:35 WIB
A
A
A

JAKARTA - Polda Metro Jaya akan menggelar Operasi Ketupat Jaya 2026 untuk memastikan keamanan arus mudik dan balik Hari Raya Idul Fitri. Kegiatan tersebut digelar mulai tanggal 13-25 Maret 2026 mendatang.

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Komarudin mengatakan, operasional truk sumbu 3 akan dibatasi mulai 13 Maret 2026 mendatang.

“Kami mengimbau kepada para pelaku usaha termasuk transporter untuk penggunaan ataupun pembatasan sumbu tiga agar dipatuhi. Ini dimulai tanggal 13, ya dimulai tanggal 13 ataupun selama pelaksanaan operasi,” kata Komarudin kepada wartawan, Senin (9/3/2026).

“Ada kemungkinan ditambah, kita lihat nanti arus balik, arus baliknya seperti apa. Dan ini tolong dipatuhi,” lanjutnya.

Komarudin meminta kepada semua pihak untuk mematuhi aturan yang berlaku. Dia menegaskan aturan tersebut diberlakukan untuk kelancaran arus mudik ataupun arus balik Lebaran.

"Ini untuk kelancaran kita bersama, tentu ruas-ruas jalan yang nantinya akan dipenuhi oleh pemudik ini juga diharapkan tidak terhambat dengan aktivitas operasional dari kendaraan-kendaraan sumbu tiga ke atas," ujar dia.

Dia menerangkan, ada pengecualian kendaraan sumbu tiga, salah satunya kendaraan pengangkut sembako. Komarudin menegaskan pihaknya akan menindak tegas bagi mereka yang ngotot beroperasi.

“Ada beberapa kebijakan di antaranya sembako dan lain sebagainya, atau bisa menggunakan kendaraan yang lebih kecil. Sehingga untuk operasional kendaraan-kendaraan besar betul-betul akan kita batasi ya pada jam pada tanggal-tanggal tersebut,” ungkapnya.

 

