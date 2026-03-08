Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Instruksi Kapolres Bogor Selama Ramadhan, Personel Wakaf Alquran

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Minggu, 08 Maret 2026 |19:10 WIB
Instruksi Kapolres Bogor Selama Ramadhan, Personel Wakaf Alquran
personel polres bogor (foto: dok ist)
JAKARTA – Kapolres Bogor, AKBP Wikha Ardilestanto mengeluarkan instruksi khusus kepada jajaran personelnya selama bulan Ramadhan 1447 Hijriah. Ia menginstruksikan, seluruh personel untuk secara kolektif menyisihkan sebagian rezeki guna mewujudkan pengadaan mushaf Alquran yang layak bagi masyarakat.

Menjelang akhir Ramadhan, jajaran Polres Bogor berhasil menghimpun sebanyak 2.000 mushaf Alquran hasil wakaf mandiri dari seluruh personel. Ribuan kitab suci tersebut kemudian diserahkan secara resmi dalam acara tabligh akbar di Masjid Baitul Faizin, Cibinong, pada Sabtu (7/3/2026) malam.

“Sejak awal Ramadhan, saya menginstruksikan seluruh jajaran untuk melakukan aksi nyata melalui wakaf Alquran. Alhamdulillah respons anggota sangat luar biasa. Secara kolektif terkumpul 2.000 mushaf yang merupakan hasil infak dan sedekah murni dari kantong pribadi para personel," ujar Wikha, Minggu (8/3/2026).

Wikha menyerahkan secara simbolis ribuan mushaf tersebut kepada perwakilan masyarakat, yakni Yahya dan Muhamad Yusuf. Ia menegaskan, bahwa seluruh mushaf hasil wakaf personel itu akan diserahkan pengelolaannya kepada Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Bogor.

“Kami tidak bergerak sendiri dalam penyaluran. Seluruh Alquran ini kami serahkan kepada DMI Kabupaten Bogor untuk dikelola. Mereka lebih memahami titik-titik mana saja, baik masjid di pelosok maupun pondok pesantren, yang saat ini sangat membutuhkan mushaf Alquran untuk kegiatan tadarus dan pengajian santri,” ungkapnya.

 

Topik Artikel :
Alquran polres bogor ramadhan
