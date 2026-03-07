617 Ribu Tiket Kereta Lebaran dari Jakarta Ludes Terjual Jelang Arus Mudik

JAKARTA – Animo masyarakat untuk mudik Lebaran 2026 menggunakan kereta api sangat tinggi. Pasalnya, PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi 1 Jakarta mengumumkan lebih dari separuh tiket kereta api jarak jauh untuk periode Angkutan Lebaran telah ludes terjual.

Berdasarkan data KAI DAOP1 Jakarta per Sabtu (7/4/2026) pagi, sebanyak 617.752 tiket dari total 1.076.196 kursi yang disediakan dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen telah dipesan. Angka ini setara dengan tingkat okupansi sementara mencapai 57%.

"Sisa tempat duduk keseluruhan: 476.191 seat. Rata-rata okupansi (keterisian tempat duduk) sementara: ±57%" ujar Humas KAI DAOP 1 Jakarta Franoto Wibowo.

Franoto berkata, H-3 hingga H-2 Lebaran, menjadi periode yang paling diburu para penumpang. Untuk itu, ketersediaan tiket untuk tanggal favorit tersebut sudah hampir habis.

"18 Maret tersisa 2.450 seat, 20 Maret tersisa 2.843 seat, 19 Maret tersisa 3.002 seat. Artinya, tanggal tersebut sudah mendekati fully booked," terang Franoto.

Sementara untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, KAI Daop 1 Jakarta telah menyiapkan total 87 perjalanan KA setiap harinya, yang terdiri dari 68 KA reguler dan 19 KA tambahan Lebaran baik dari Stasiun Pasar Senen dan Stasiun Gambir.

(Fahmi Firdaus )

