INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kemenag Imbau Kegiatan Ramadhan Berdampak Sosial bagi Masyarakat

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Sabtu, 07 Maret 2026 |14:30 WIB
Kemenag Imbau Kegiatan Ramadhan Berdampak Sosial bagi Masyarakat
Kemenag Imbau Kegiatan Ramadhan Berdampak Sosial bagi Masyarakat
JAKARTA – Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Kamaruddin Amin,  menekankan bahwa puasa dan ibadah serta kegiatan saat di bulan Ramadhan harus menjadi instrumen transformasi perilaku yang berdampak nyata secara sosial.

Puasa kata dia sesungguhnya adalah instrumen untuk membentuk pribadi yang berintegritas dan menjadi versi terbaik dari diri kita.

“Namun, kesuksesan ibadah kita diukur dari sejauh mana kita mampu mentransformasi perilaku menjadi lebih peduli dan berbagi,” ujar Kamaruddin saat menghadiri kegiatan Peningkatan Kapasitas Keagamaan Pegawai, Diktis Ditjen Pendis Kemenag, Sabtu (7/3/2026).

“Menjadi religius yang benar berarti harus berdampak secara sosial (socially impactful). Kualitas hidup kita tergantung pada seberapa besar manfaat yang kita berikan dan seberapa banyak orang yang tersenyum karena kebaikan kita,"lanjutnya.

Dirjen Pendidikan Islam, Amien Suyitno, menyampaikan rasa syukurnya atas implementasi nilai kepedulian yang dijalankan oleh jajaran Diktis melalui aksi penyantunan empat Yayasan yatim piatu.

"Diktis sudah melakukan kegiatan dan upaya menyapa masyarakat melalui pemberian santunan kepada Yayasan terutama yang mengelola anak-anak yatim dan piatu,”ujarnya.

“Ini adalah konsen kami bagaimana Pendis, terutama Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, hadir di tengah masyarakat memberikan atensi dan perhatian, terutama di bulan Ramadhan," lanjutnya.

Amien juga berharap agar aksi ini meninggalkan dampak jangka panjang bagi institusi. "Mudah-mudahan ini menjadi legacy, ke depannya akan terus dilakukan lebih baik, menghadirkan rasa empati kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Saya ucapkan terima kasih kepada Diktis yang luar biasa," pungkasnya.

 

