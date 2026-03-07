Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Berita Duka! Bassist God Bless Donny Fattah Meninggal Dunia  

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Sabtu, 07 Maret 2026 |12:17 WIB
Berita Duka! Bassist God Bless Donny Fattah Meninggal Dunia  
Berita Duka! Bassist God Bless Donny Fattah, Meninggal Dunia  
A
A
A

JAKARTA – Dunia musik Indonesia kembali diselimuti kabar duka dengan berpulangnya Bassist God Bless Donny Fattah, Sabtu (7/3/2026). Donny Fattah menghembuskan napas terakhir di usia 76 tahun di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta.

“Inalilahi waina ilahi rojiun telah meninggal dunia DONNY FATTAH, bassist, salah seorang pendiri God Bless, saudara kami tercinta, di  Rumah Sakit Fatmawati Jakarta,” tulis @godblessrocks dikutip Okezone.

“Mohon dimaafkan jika terdapat kesalahan almarhum. Semoga amal dan seluruh kebaikannya diterima di sisiNya. Aamiin ya robbal aalamiin,” demikian keterangan akun tersebut.

Sekadar diketahui, Jidon Patta Onda Gagola atau lebih dikenal dengan nama Donny Fattah adalah musisi, pencipta lagu Indonesia dan salah satu pendiri sekaligus bassis grup musik God Bless dan pernah tercatat sebagai anggota grup musik Gong 2000.

(Fahmi Firdaus )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
