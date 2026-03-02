Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Panglima TNI, Menteri hingga Gubernur Jakarta Melayat ke Rumah Duka Wapres Ke-6 RI Try Sutrisno

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 02 Maret 2026 |11:37 WIB
Panglima TNI, Menteri hingga Gubernur Jakarta Melayat ke Rumah Duka Wapres Ke-6 RI Try Sutrisno
Panglima TNI dan menteri melayat ke rumah duka Try Sutrisno (Foto: Danandaya Arya Putra/Okezone)
JAKARTA - Kabar duka menyelimuti bangsa Indonesia atas wafatnya Wakil Presiden (Wapres) ke-6 Indonesia, Try Sutrisno, pada Senin (2/3/2026). Sejumlah pejabat negara tampak datang ke rumah duka yang berlokasi di Jalan Purwakarta Nomor 6, Menteng, Jakarta Pusat.

Pantauan Okezone, tampak sejumlah pejabat negara yang telah melayat ke rumah duka, seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto; Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir; serta mantan Menko Polhukam Wiranto. Tampak juga hadir di rumah duka Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

Usai melayat, Pramono menyampaikan duka mendalam atas kepergian Try Sutrisno. Pramono mengungkapkan dirinya telah mengenal Try Sutrisno sejak tahun 1995. Selama itu, ia melihat almarhum memiliki komitmen terhadap nilai-nilai kebangsaan, terutama dalam menjaga konstitusi. Oleh karena itu, kepergian Try Sutrisno menjadi luka mendalam bagi bangsa ini.

"Kita semua kehilangan orang yang sampai akhir hayatnya mendedikasikan hidupnya untuk bangsa dan negara. Kita semua pasti kehilangan Pak Try Sutrisno," ujarnya.

Ia menyebut pertemuan terakhir bersama almarhum terjadi enam bulan lalu. Saat itu, almarhum masih aktif berkegiatan di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

"Saya ketemu beliau terakhir kurang lebih 5-6 bulan yang lalu. Jadi beliau memang masih aktif di BPIP. Beliau kalau urusan Pancasila kemudian konstitusi kita itu selalu dipegang teguh," ucapnya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
