Jenazah Wapres Ke-6 RI Try Sutrisno Tiba di Rumah Duka

JAKARTA - Jenazah Wakil Presiden (Wapres) ke-6 RI Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno tiba di rumah duka di Jalan Purwakarta Nomor 6, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (2/3/2026). Jenazah diberangkatkan dari RSPAD Gatot Soebroto.

Prosesi pemberangkatan dilakukan setelah jenazah selesai dimandikan dan dikafani di RSPAD. Terlihat iring-iringan mobil jenazah tampak dikawal ketat, sementara keluarga dan kerabat turut mendampingi dengan suasana duka yang mendalam.

Sesuai rencana, jenazah akan disemayamkan terlebih dahulu di rumah duka sebelum dibawa ke Masjid Sunda Kelapa untuk disholatkan usai Dzuhur. Setelah itu, almarhum akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata secara militer.

“Mohon agar orangtua kami dimaafkan apabila ada kesalahan-kesalahan. Insya Allah setelah tadi dimandikan dan dikafani beliau akan dibawa ke kediaman di Jalan Purwakarta No. 6 untuk segera nanti dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, di mana sebelumnya akan dibawa ke Masjid Sunda Kelapa ba’da Dzuhur baru berangkat dari masjid,” ungkap salah satu putra dari Try Sutrisno di RSPAD, Jakarta.

Berdasarkan pantauan di lokasi rumah duka, jasad Try Sutrisno diantar menggunakan mobil jenazah Komando Garnisun Tetap (Kogartap) dan tiba sekitar pukul 09.20 WIB. Mobil jenazah tersebut langsung masuk ke area dalam rumah duka untuk menurunkan jasad Try Sutrisno.