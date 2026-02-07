Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kabar Duka, Wakil Bupati Klaten Meninggal Dunia

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 07 Februari 2026 |15:14 WIB
Kabar Duka, Wakil Bupati Klaten Meninggal Dunia
Wakil Bupati Klaten Benny Indra Ardianto meninggal dunia (Foto: Instagram BKPSDM Klaten)
JAKARTA - Kabar duka, Wakil Bupati Klaten Benny Indra Ardianto meninggal dunia. Kabar itu disampaikan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klaten (BKPSDM) Klaten menyampaikan kabar duka tersebut melalui laman media sosialnya. Benny dikabarkan sempat menjalani perawatan di rumah sakit.

"Innalillahi wa innailaihi roji’un. Keluarga Besar BKPSDM Kabupaten Klaten menyampaikan duka yang mendalam atas berpulangnya ke Rahmatullah: Bapak H. Benny Indra Ardianto, S.E., M.B.A," tulisnya, dikutip Sabtu (7/2/2026).

Pihaknya juga mengajak semua pihak untuk mendoakan yang terbaik bagi almarhum. "Semoga beliau husnul khotimah, dilapangkan kuburnya, dan dikumpulkan bersama golongan orang-orang yang beriman di surga-Nya," imbuhnya.

​Selain itu, turut disampaikan ucapan terima kasih atas segala bimbingan dan dedikasi yang telah diberikan selama ini. Semoga menjadi amal jariyah yang tak terputus. 

"Aamiin Ya Rabbal 'Alamin," pungkasnya.

Benny merupakan kelahiran Boyolali 14 April 1992. Ia menjabat Wabup Klaten periode 2025-2029 diusung Partai Gerindra.

(Arief Setyadi )

      
