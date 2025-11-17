Kaesang Melayat ke Rumah Duka Istri Wiranto

JAKARTA — Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang juga merupakan putra bungsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep, turut melayat ke rumah duka istri Wiranto, Rugaiya Usman di daerah Bambu Apus, Jakarta Timur, Minggu (16/11/2025) malam.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Kaesang bersama elite PSI tiba di rumah duka sekitar pukul 23.01 WIB. Ia kemudian menuju area pendopo tempat istri Wiranto disemayamkan.

Setibanya di sana, Kaesang langsung menghampiri Wiranto yang tengah duduk tak jauh dari peti jenazah istrinya. Kaesang bersalaman dan menyampaikan duka cita secara langsung kepada Wiranto.

"Turut berduka cita, Bapak," ucap Kaesang kepada Wiranto.

Setelah berbincang sebentar, Kaesang kemudian mendekat ke arah peti jenazah istri Wiranto. Di sana, Kaesang dan elite PSI memanjatkan doa.

Namun, saat hendak meninggalkan rumah duka, Kaesang tidak memberikan sepatah kata pun kepada awak media.

(Arief Setyadi )