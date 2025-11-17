Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kaesang Melayat ke Rumah Duka Istri Wiranto

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 17 November 2025 |02:01 WIB
Kaesang Melayat ke Rumah Duka Istri Wiranto
Ketum PSI Kaesang Pangarep melayat ke rumah duka istri Wiranto (Foto: Felldy Utama/Okezone)
A
A
A

JAKARTA — Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang juga merupakan putra bungsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep, turut melayat ke rumah duka istri Wiranto, Rugaiya Usman di daerah Bambu Apus, Jakarta Timur, Minggu (16/11/2025) malam.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Kaesang bersama elite PSI tiba di rumah duka sekitar pukul 23.01 WIB. Ia kemudian menuju area pendopo tempat istri Wiranto disemayamkan.

Setibanya di sana, Kaesang langsung menghampiri Wiranto yang tengah duduk tak jauh dari peti jenazah istrinya. Kaesang bersalaman dan menyampaikan duka cita secara langsung kepada Wiranto.

"Turut berduka cita, Bapak," ucap Kaesang kepada Wiranto.

Setelah berbincang sebentar, Kaesang kemudian mendekat ke arah peti jenazah istri Wiranto. Di sana, Kaesang dan elite PSI memanjatkan doa.

Namun, saat hendak meninggalkan rumah duka, Kaesang tidak memberikan sepatah kata pun kepada awak media.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3183975/wiranto-NizK_large.jpg
Cerita Duka Wiranto, Perjuangan Istri Melawan Sakit Sebelum Meninggal Dibawa ke Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/337/3183967/istri_wiranto_meninggal-ksge_large.jpg
Tiba di Rumah Duka, Jenazah Istri Wiranto Langsung Disholatkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/337/3183963/istri_wiranto_meninggal-d751_large.jpg
Sejumlah Pejabat Melayat ke Rumah Duka Istri Wiranto, Ada Menkopolkam hingga Penasihat Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/337/3183943/wiranto-hm3F_large.jpg
Istri Wiranto Akan Dimakamkan di Delingan Solo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/337/3183939/wiranto-jIoz_large.jpg
Kabar Duka, Istri Wiranto Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182352/antasari_azhar-ioZM_large.jpg
Pesan Terakhir Antasari Azhar ke Keluarga: Saya Ingin Meninggal di Rumah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement