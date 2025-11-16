Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sejumlah Pejabat Melayat ke Rumah Duka Istri Wiranto, Ada Menkopolkam hingga Penasihat Prabowo

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 16 November 2025 |22:26 WIB
Sejumlah Pejabat Melayat ke Rumah Duka Istri Wiranto, Ada Menkopolkam hingga Penasihat Prabowo
Sejumlah pejabat melayat ke rumah duka istri Wiranto (Foto: Felldy Utama/Okezone)
JAKARTA — Sejumlah pejabat berdatangan ke rumah duka istri Wiranto, Rugaiya Usman Wiranto, yang berlokasi di Bambu Apus, Jakarta Timur, Minggu (16/11/2025) malam.

Berdasarkan pantauan di lokasi, pejabat yang hadir di antaranya Menkopolkam Djamari Chaniago serta Penasihat Khusus Presiden bidang Keamanan, Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian, Ahmad Dhofiri.

Selain itu, tampak hadir mantan Kepala BIN A.M. Hendropriyono, mantan Wakil Panglima TNI Jenderal Fachrul Razi, hingga sejumlah purnawirawan TNI lainnya.

Hingga saat ini, para pejabat yang hadir masih menunggu kedatangan jenazah istri dari mantan Panglima ABRI tersebut, yang sebelumnya diberangkatkan dari Bandung, Jawa Barat.

Rugaiya menghembuskan napas terakhir sekitar pukul 15.55. WIB di Bandung, Minggu 16 November 2025. Besok, Senin, 17 November 2025, pukul 07.00 WIB, jenazah almarhumah akan diberangkatkan menuju Solo melalui Lanud Halim Perdana Kusuma untuk dimakamkan di Delingan Solo.

(Arief Setyadi )

      
