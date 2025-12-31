Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Inilah Negara-Negara dan Wilayah yang Pertama dan Terakhir Rayakan Tahun Baru 2026

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 31 Desember 2025 |11:10 WIB
Inilah Negara-Negara dan Wilayah yang Pertama dan Terakhir Rayakan Tahun Baru 2026
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA – Tahun 2025 akan segera berakhir dan pergantian tahun ke 2026 akan dirayakan di seluruh dunia. Namun, perbedaan waktu membuat dunia tidak memasuki tahun 2026 secara bersamaan.

Negara di Pasifik, Kiribati, akan menjadi yang pertama merayakan pergantian tahun, diikuti wilayah-wilayah lain secara bertahap, dengan wilayah terakhir memasuki tahun 2026 hampir 26 jam kemudian. Fenomena ini menunjukkan perbedaan zona waktu yang besar yang membagi planet ini.

Republik Kiribati, negara kepulauan kecil di tengah Samudra Pasifik, terletak di zona waktu UTC+14, yang merupakan zona waktu paling awal di seluruh dunia. Negara ini akan menjadi yang pertama memasuki pergantian tahun.

Dalam waktu Indonesia Bagian Barat (WIB), Kiribati sudah merayakan pergantian tahun pada Rabu, 31 Desember 2025, pukul 17.00 WIB, saat masyarakat Indonesia masih bersiap-siap untuk melakukan perayaan.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/16/3192788//paket_stiker_whatsapp_untuk_menyambut_tahun_baru_2026-FXeN_large.jpg
WhatsApp Luncurkan Paket Stiker dan Efek Animasi Tahun Baru 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/18/3192786//ilustrasi-PNOk_large.jpg
Profil Kiribati: Negara yang Pertama Kali Rayakan Tahun Baru 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192753//rekayasa_lalu_lintas-l7Tf_large.jpg
Ini Rute Alternatif saat Perayaan Malam Tahun Baru di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192737//car_free_nigth-CGYP_large.jpg
Malam Tahun Baru di CFN Jakarta, Berikut Lokasi 36 Titik Kantong Parkir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192734//car_free_nigth-q9AQ_large.jpg
Ada Car Free Night, Jalan Sudirman-Thamrin Ditutup Pukul 18.00 WIB Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192719//prabowo-0V5h_large.jpg
Prabowo Akan Malam Tahun Baru di Aceh Bersama Masyarakat Terdampak Bencana
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement