Inilah Negara-Negara dan Wilayah yang Pertama dan Terakhir Rayakan Tahun Baru 2026

JAKARTA – Tahun 2025 akan segera berakhir dan pergantian tahun ke 2026 akan dirayakan di seluruh dunia. Namun, perbedaan waktu membuat dunia tidak memasuki tahun 2026 secara bersamaan.

Negara di Pasifik, Kiribati, akan menjadi yang pertama merayakan pergantian tahun, diikuti wilayah-wilayah lain secara bertahap, dengan wilayah terakhir memasuki tahun 2026 hampir 26 jam kemudian. Fenomena ini menunjukkan perbedaan zona waktu yang besar yang membagi planet ini.

Republik Kiribati, negara kepulauan kecil di tengah Samudra Pasifik, terletak di zona waktu UTC+14, yang merupakan zona waktu paling awal di seluruh dunia. Negara ini akan menjadi yang pertama memasuki pergantian tahun.

Dalam waktu Indonesia Bagian Barat (WIB), Kiribati sudah merayakan pergantian tahun pada Rabu, 31 Desember 2025, pukul 17.00 WIB, saat masyarakat Indonesia masih bersiap-siap untuk melakukan perayaan.