HOME NEWS MEGAPOLITAN

Awal 2026, Pengunjung Ragunan Tembus 113 Ribu

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 02 Januari 2026 |03:02 WIB
Awal 2026, Pengunjung Ragunan Tembus 113 Ribu
Taman Margasatwa Ragunan (Foto: Ilustrasi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Jumlah pengunjung yang mendatangi Taman Margasatwa Ragunan (TMR), Jakarta pada awal 2026 mencapai lebih dari 113 ribu orang, lebih banyak dari jumlah yang diprediksi.

"Data pukul 16.30 WIB sebelumnya kita prediksi tanggal 1 Januari itu mencapai 80–100 ribu orang. Faktanya, ada 113.000 pengunjung. Artinya, lebih dari apa yang kita perkirakan," ujar Humas TMR, Wahyudi Bambang, Kamis (1/1/2026).

Menurutnya, meski kawasan kebun binatang itu sangat padat, pengelola bersyukur karena situasi tetap aman dan terkendali meskipun sempat terjadi gerimis dan angin kencang. Jumlah kendaraan di area parkir pun hampir penuh, dengan rincian 11.811 kendaraan roda dua dan 5.298 kendaraan roda empat.

"Tadi ada beberapa yang terpisah (anak dan keluarganya), mungkin karena crowded, tetapi alhamdulillah sudah kembali semua, sudah aman. Ini kan puncaknya ya, jadi kemungkinan besok jumlahnya menurun meski masih dalam suasana libur sekolah," katanya.

Ia menambahkan, pengelola akan terus memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat yang berlibur ke Ragunan meski momen libur Natal dan tahun baru (Nataru) ke depannya telah terlewati. Perbaikan pun akan terus dilakukan demi kenyamanan pengunjung, khususnya dari sisi petunjuk jalan dan pemberitahuan.

(Arief Setyadi )

      
