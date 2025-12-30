Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Malam Tahun Baru, Rekayasa Lalu Lintas Diterapkan di Ancol hingga Ragunan

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 30 Desember 2025 |16:33 WIB
Malam Tahun Baru, Rekayasa Lalu Lintas Diterapkan di Ancol hingga Ragunan
Malam Tahun Baru, Rekayasa Lalu Lintas Diterapkan di Ancol hingga Ragunan (Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas menuju destinasi wisata di kawasan Ibu Kota pada malam Tahun Baru 2026. Rekayasa lalu lintas yang diterapkan meliputi destinasi wisata mengarah ke Ancol, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Taman Margasatwa Ragunan hingga Kota Tua.

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menjelaskan rekayasa lalu lintas ini disiapkan menyambut kegiatan Tahun Baru 2026. 

Berikut rekayasa lalu lintas yang diterapkan di beberapa kawasan wisata:

1. Kawasan Ancol Taman Impian

Rekayasa dilakukan dengan mengoptimalkan penggunaan gerbang masuk Ancol:

Gerbang Barat Ancol

Pengunjung dari arah Pluit dan Exit Tol Ancol Barat diarahkan melalui Jalan Lodan Raya.

Pengunjung dari Jalan Gunung Sahari diarahkan melalui Jalan Gunung Sahari – Jalan Lodan Raya.

Gerbang Timur Ancol

Pengunjung dari Jalan Benyamin Sueb diarahkan melalui Jalan Benyamin Sueb – Kupingan Kemayoran – Jalan Lodan Raya – Jalan Pasir Putih Raya – Jalan Pasir Putih I.

Pengunjung dari Exit Tol PRJ/Mangga Dua diarahkan melalui Jalan R.E. Martadinata – TL Stasiun Ancol – Jalan Lodan Raya – Jalan Pasir Putih Raya – Jalan Pasir Putih I.

Gerbang Carnaval Ancol

Pengunjung dari arah Tanjung Priok diarahkan melalui Jalan RE Martadinata – Simpang Ketel – Jalan Ketel – Simpang Carnaval – Jalan Alwan Ancol Raya.

2. Kawasan Kota Tua

Untuk menunjang perayaan malam tahun baru, dilakukan pengalihan arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan:

Ruas jalan yang ditutup atau dialihkan:

Jalan Pintu Besar Selatan
Jalan Pintu Besar Utara
Jalan Kali Besar Barat dan Timur
Jalan Kunir sisi Selatan
Jalan Kemukus
Jalan Lada Dalam

Rute alternatif

Dari Pluit ke Harmoni: Jembatan Tiga Raya – Jembatan Dua Raya – Pangeran Tubagus Angke – Pasar Pagi Flyover – Jembatan Batu.

Dari Pluit ke Tanjung Priok: Gedong Panjang – Pakin – Krapu – Lodan Raya – TL Ancol Bintang Mas.

Dari Timur/Utara ke Asemka/Harmoni: Jalan Kunir – Jalan Kopi – Pejagalan Raya – Pasar Pagi Lama – Perniagaan Raya – Toko Tiga – Pintu Kecil – Asemka.

Dari Kalibesar Barat arah Utara: Jalan Teh – Jalan Cengkeh – Jalan Kunir sisi Utara – Kampung Bandan – RE Martadinata – Lodan Raya.

Dari arah Selatan: Pancoran – Pintu Kecil – Malaka – Kopi – Bandengan Selatan – Bandengan Utara – Gedong Panjang.

 

