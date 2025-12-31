Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kawasan Monas Dipadati Pengunjung Rayakan Malam Tahun Baru 2026

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 31 Desember 2025 |20:01 WIB
Kawasan Monas Dipadati Pengunjung Rayakan Malam Tahun Baru 2026
Kawasan Monas Dipadati Pengunjung Rayakan Malam Tahun Baru 2026 (Andika Rachmansyah)
A
A
A

JAKARTA - Kawasan Monumen Nasional (Monas) menjadi salah satu lokasi favorit warga Jakarta untuk menikmati malam pergantian tahun. Landmark kebanggaan Ibu Kota itu mulai dipadati pengunjung sejak sore hari.

1. Monas Ramai Pengunjung

Berdasarkan pantauan di lokasi, Rabu (31/12/2025) sekitar pukul 18.30 WIB, kawasan Monas ramai oleh pengunjung dari berbagai kalangan. Mulai dari orang tua yang membawa anak-anak hingga pasangan muda-mudi.

Antusiasme warga yang memadati area Monas tampak terlihat. Banyak di antara mereka mengabadikan momen dengan berswafoto berlatar belakang Tugu Monas yang ikonik.

Untuk memastikan perayaan malam pergantian tahun berjalan aman dan kondusif, aparat keamanan terlihat berjaga di sejumlah titik di kawasan Monas. Pengamanan dilakukan guna mengantisipasi lonjakan pengunjung hingga tengah malam.

Pada malam pergantian tahun ini, pihak pengelola Monas menyesuaikan jam operasional guna mengakomodasi pengunjung. Kawasan Monas dibuka sejak pukul 06.00 WIB dan akan ditutup pada pukul 00.00 WIB, tepat saat pergantian tahun.

Pengunjung yang datang disuguhkan beragam hiburan visual yang memeriahkan suasana, mulai dari panggung hiburan, atraksi Air Mancur Menari, dan atraksi Video Mapping. Seluruh hiburan tersebut dapat dinikmati secara gratis.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/337/3192852/polri-TAIC_large.jpg
312 Ribu Polisi Dikerahkan Amankan Malam Tahun Baru, Larang Pesta Kembang Api
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192845/nataru-0L8e_large.jpg
Jelang Malam Tahun Baru, Polisi Sisir Wilayah Rawan di Pelabuhan Tanjung Priok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/337/3192766/densus-BH2r_large.jpg
Densus 88 Tangkap 7 Teroris Sepanjang Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192753/rekayasa_lalu_lintas-l7Tf_large.jpg
Ini Rute Alternatif saat Perayaan Malam Tahun Baru di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192737/car_free_nigth-CGYP_large.jpg
Malam Tahun Baru di CFN Jakarta, Berikut Lokasi 36 Titik Kantong Parkir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192734/car_free_nigth-q9AQ_large.jpg
Ada Car Free Night, Jalan Sudirman-Thamrin Ditutup Pukul 18.00 WIB Hari Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement