Kawasan Monas Dipadati Pengunjung Rayakan Malam Tahun Baru 2026

JAKARTA - Kawasan Monumen Nasional (Monas) menjadi salah satu lokasi favorit warga Jakarta untuk menikmati malam pergantian tahun. Landmark kebanggaan Ibu Kota itu mulai dipadati pengunjung sejak sore hari.

1. Monas Ramai Pengunjung

Berdasarkan pantauan di lokasi, Rabu (31/12/2025) sekitar pukul 18.30 WIB, kawasan Monas ramai oleh pengunjung dari berbagai kalangan. Mulai dari orang tua yang membawa anak-anak hingga pasangan muda-mudi.

Antusiasme warga yang memadati area Monas tampak terlihat. Banyak di antara mereka mengabadikan momen dengan berswafoto berlatar belakang Tugu Monas yang ikonik.

Untuk memastikan perayaan malam pergantian tahun berjalan aman dan kondusif, aparat keamanan terlihat berjaga di sejumlah titik di kawasan Monas. Pengamanan dilakukan guna mengantisipasi lonjakan pengunjung hingga tengah malam.

Pada malam pergantian tahun ini, pihak pengelola Monas menyesuaikan jam operasional guna mengakomodasi pengunjung. Kawasan Monas dibuka sejak pukul 06.00 WIB dan akan ditutup pada pukul 00.00 WIB, tepat saat pergantian tahun.

Pengunjung yang datang disuguhkan beragam hiburan visual yang memeriahkan suasana, mulai dari panggung hiburan, atraksi Air Mancur Menari, dan atraksi Video Mapping. Seluruh hiburan tersebut dapat dinikmati secara gratis.