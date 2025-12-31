Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

312 Ribu Polisi Dikerahkan Amankan Malam Tahun Baru, Larang Pesta Kembang Api

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 31 Desember 2025 |14:53 WIB
312 Ribu Polisi Dikerahkan Amankan Malam Tahun Baru, Larang Pesta Kembang Api
Ilustrasi Polri (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Polri mengerahkan sebanyak 312 ribu personel di seluruh Indonesia untuk mengamankan titik-titik keramaian warga yang merayakan malam pergantian Tahun Baru 2026.

"Secara keseluruhan, kurang lebih 312.000 personel kepolisian diturunkan untuk mengamankan seluruh rangkaian kegiatan masyarakat selama perayaan Natal dan Tahun Baru," kata Kakor Sabhara Polri Irjen Mulya Hasudungan Ritonga, Rabu (31/12/2025).

Polri juga melarang seluruh pihak untuk mengadakan pesta kembang api serta petasan secara berlebihan. Hal tersebut sebagai bentuk empati kepada warga yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

"Masyarakat agar tidak merayakan malam Tahun Baru secara berlebihan, khususnya dengan penggunaan petasan dan kembang api," ujarnya.

Adapun titik-titik yang dilakukan pengamanan antara lain tempat ibadah, pusat-pusat keramaian, pusat perbelanjaan seperti mal dan pasar tumpah, serta jalur arus mudik dan arus menuju Bali.

"Seluruh lokasi tersebut menjadi prioritas pengamanan guna memastikan masyarakat dapat merayakan malam pergantian tahun dengan aman dan selamat," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192845/nataru-0L8e_large.jpg
Jelang Malam Tahun Baru, Polisi Sisir Wilayah Rawan di Pelabuhan Tanjung Priok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/337/3192766/densus-BH2r_large.jpg
Densus 88 Tangkap 7 Teroris Sepanjang Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192753/rekayasa_lalu_lintas-l7Tf_large.jpg
Ini Rute Alternatif saat Perayaan Malam Tahun Baru di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192737/car_free_nigth-CGYP_large.jpg
Malam Tahun Baru di CFN Jakarta, Berikut Lokasi 36 Titik Kantong Parkir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192734/car_free_nigth-q9AQ_large.jpg
Ada Car Free Night, Jalan Sudirman-Thamrin Ditutup Pukul 18.00 WIB Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/338/3192708/pemerintah-i8CE_large.jpg
Acara Tahun Baru di Jakarta, Doa Bersama dan Penyanyi Lantunkan Lagu Kemanusiaan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement