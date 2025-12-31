312 Ribu Polisi Dikerahkan Amankan Malam Tahun Baru, Larang Pesta Kembang Api

JAKARTA – Polri mengerahkan sebanyak 312 ribu personel di seluruh Indonesia untuk mengamankan titik-titik keramaian warga yang merayakan malam pergantian Tahun Baru 2026.

"Secara keseluruhan, kurang lebih 312.000 personel kepolisian diturunkan untuk mengamankan seluruh rangkaian kegiatan masyarakat selama perayaan Natal dan Tahun Baru," kata Kakor Sabhara Polri Irjen Mulya Hasudungan Ritonga, Rabu (31/12/2025).

Polri juga melarang seluruh pihak untuk mengadakan pesta kembang api serta petasan secara berlebihan. Hal tersebut sebagai bentuk empati kepada warga yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

"Masyarakat agar tidak merayakan malam Tahun Baru secara berlebihan, khususnya dengan penggunaan petasan dan kembang api," ujarnya.

Adapun titik-titik yang dilakukan pengamanan antara lain tempat ibadah, pusat-pusat keramaian, pusat perbelanjaan seperti mal dan pasar tumpah, serta jalur arus mudik dan arus menuju Bali.

"Seluruh lokasi tersebut menjadi prioritas pengamanan guna memastikan masyarakat dapat merayakan malam pergantian tahun dengan aman dan selamat," pungkasnya.

(Arief Setyadi )