Kapolri Tinjau Kesiapan Lokasi Huntap Polri di Aceh Tamiang, Bakal Bangun 200 Hunian

ACEH - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau kesiapan lokasi terkait pembangunan hunian tetap (huntap), oleh Polri untuk masyarakat Aceh Tamiang, yang menjadi korban bencana alam.

Sigit mengungkapkan, bahwa pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah memberikan hibah tanah seluas 6,5 hektare untuk membangun hunian tetap bagi korban terdampak bencana di Aceh Tamiang.

"Tadi kita pastikan ke BPN beliau akan berikan 6,5 hektare. Mudah-mudahan bisa ada huntap, bisa ada fasumnya," kata Sigit di Aceh Tamiang, Rabu (31/12/2025).

Huntap sendiri, kata Sigit dibangun berdasarkan aspirasi atau keinginan dari masyarakat setempat. Menurut Sigit, setidaknya ada 200 hunian tetap yang bakal dibangun.