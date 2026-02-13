Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo ke Kapolri: Akan Saya Beri Bintang Mahaputera, Kebahagiaan Bapak ke Anaknya

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 13 Februari 2026 |14:43 WIB
Prabowo ke Kapolri: Akan Saya Beri Bintang Mahaputera, Kebahagiaan Bapak ke Anaknya
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan menganugerahkan Bintang Mahaputera kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Rencana pemberian tanda kehormatan itu disampaikan sebagai bentuk apresiasi atas dukungan Polri terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal tersebut diungkapkan Prabowo saat menghadiri peresmian 1.179 SPPG dan 18 Gudang Ketahanan Pangan Polri di Polsek Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (13/2/2026).

"Kapolri nanti harus dapat penghargaan yang lebih tinggi lagi. Saya kira mungkin Mahaputera itu pantas untuk beliau," ujar Prabowo.

Ia mengatakan, pemberian Bintang Mahaputera itu menjadi kebahagiaan tersendiri baginya sebagai seorang pemimpin.

"Saya tanya tadi beliau, sudah dapat Mahaputera? Belum. Ya saya yang beri Mahaputera untuk beliau. Ini kehormatan bagi seorang pemimpin, kebahagiaan bagi seorang bapak bisa mengucapkan terima kasih kepada anaknya," katanya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/337/3201416//prabowo-03gi_large.jpg
Prabowo: Ada Profesor yang Hina dan Tuding Hamburkan Uang Negara untuk MBG!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/337/3201411//prabowo-7jWL_large.jpg
Reaksi Tegas Prabowo ke Pihak yang Ganggu Indonesia: We Are Not Stupid!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/337/3201407//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-Pq3N_large.jpg
SPPG Polri Diperkuat dari Hulu ke Hilir, Ini Strategi Kapolri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/337/3201398//ketua_komisi_iii_dpr_ri_habiburokhman-BfSk_large.jpg
Ketua Komisi III DPR: Waspada Penumpang Gelap Reformasi Polri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/337/3201391//presiden_prabowo-PK1v_large.jpg
Prabowo ke Polri: Sering Jadi Sasaran Itu Risiko, Harus Tahan Maki dan Serangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/337/3201371//prabowo-WLY1_large.jpg
Prabowo: 60 Juta Orang Penerima MBG, Setara 10 Kali Warga Singapura
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement