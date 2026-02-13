Prabowo ke Kapolri: Akan Saya Beri Bintang Mahaputera, Kebahagiaan Bapak ke Anaknya

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan menganugerahkan Bintang Mahaputera kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Rencana pemberian tanda kehormatan itu disampaikan sebagai bentuk apresiasi atas dukungan Polri terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal tersebut diungkapkan Prabowo saat menghadiri peresmian 1.179 SPPG dan 18 Gudang Ketahanan Pangan Polri di Polsek Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (13/2/2026).

"Kapolri nanti harus dapat penghargaan yang lebih tinggi lagi. Saya kira mungkin Mahaputera itu pantas untuk beliau," ujar Prabowo.

Ia mengatakan, pemberian Bintang Mahaputera itu menjadi kebahagiaan tersendiri baginya sebagai seorang pemimpin.

"Saya tanya tadi beliau, sudah dapat Mahaputera? Belum. Ya saya yang beri Mahaputera untuk beliau. Ini kehormatan bagi seorang pemimpin, kebahagiaan bagi seorang bapak bisa mengucapkan terima kasih kepada anaknya," katanya.