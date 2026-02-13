Prabowo ke Polri: Sering Jadi Sasaran Itu Risiko, Harus Tahan Maki dan Serangan

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto berkelakar kepada jajaran Polri agar tetap tabah, meski kerap menjadi sasaran kritik dan serangan. Ia menilai kondisi tersebut merupakan risiko yang melekat pada profesi aparat keamanan.

Hal itu disampaikan Prabowo saat meresmikan SPPG dan Gudang Ketahanan Pangan Polri di Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (13/2/2026).

"Saya tahu saudara-saudara polisi banyak jadi sasaran, itu risiko. TNI juga dulu jadi sasaran," ujar Prabowo.

Ia mencontohkan bagaimana TNI pada masa lalu kerap mendapat tudingan, termasuk dituduh melanggar HAM. Namun, ia menegaskan, bahwa menurutnya TNI tidak pernah melakukan tindakan seperti mengebom rumah sakit, panti asuhan, sekolah, maupun tempat ibadah.