INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

BMKG Ingatkan Potensi Hujan Petir di Jabodetabek, Ini Wilayah yang Perlu Siaga

Awaludin , Jurnalis-Jum'at, 13 Februari 2026 |05:10 WIB
BMKG Ingatkan Potensi Hujan Petir di Jabodetabek, Ini Wilayah yang Perlu Siaga
Cuaca Jabodetabek (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA –  Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah Jabodetabek didominasi kondisi berawan hingga berawan tebal, dengan potensi hujan ringan di sejumlah wilayah, pada Jumat (13/2/2026).

Pada pagi hari, potensi hujan ringan meluas ke sebagian besar wilayah DKI Jakarta, Kota dan Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, serta Kota dan Kabupaten Bogor.

Sementara itu, pada siang hingga sore hari, cuaca umumnya berawan tebal. Hujan ringan diperkirakan masih berpotensi turun di sebagian besar wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Bogor.

Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang, terutama menjelang siang hingga malam hari di sejumlah wilayah Jabodetabek.

Untuk suhu udara, wilayah Kota dan Kabupaten Bogor diperkirakan berada pada kisaran 20–28°C, sementara wilayah lainnya di Jabodetabek berkisar antara 24–30°C. Tingkat kelembapan udara cukup tinggi, yakni 74–96 persen.

Warga yang beraktivitas di luar ruangan disarankan membawa perlengkapan hujan dan tetap berhati-hati terhadap potensi genangan maupun pohon tumbang akibat angin kencang.

(Awaludin)

      
