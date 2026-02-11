Gempa M4,2 Guncang NTT, Ini Lokasi dan Kedalamannya!

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 4,2 terjadi pada Rabu, (11/2/2026), pukul 14.42 WIB. Berdasarkan data BMKG, episentrum gempa terletak di 8.39 LS, 121.41 BT, sekitar 33 km Timur Laut Mbay, Kabupaten Nagekeo, NTT, dengan kedalaman 168 km.

Hingga saat ini, belum ada laporan kerusakan atau korban jiwa. BMKG mengingatkan masyarakat untuk tetap tenang dan waspada terhadap potensi gempa susulan.

Disclaimer: Informasi ini disampaikan dengan prioritas kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum final dan bisa berubah seiring diperolehnya data yang lebih lengkap.

(Awaludin)