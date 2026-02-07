Hujan Berpotensi Guyur Jabodetabek Hari Ini, Bogor Waspada Intensitas Lebat

JAKARTA – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan wilayah Jabodetabek diperkirakan akan didominasi cuaca berawan hingga berawan tebal pada Sabtu, (7/2/2026). Meski demikian, masyarakat diimbau tetap waspada karena potensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat diprediksi terjadi di sejumlah wilayah, terutama pada siang hingga sore hari.

Pada pagi hingga menjelang siang hari, cuaca masih didominasi kondisi berawan. Namun, hujan ringan hingga sedang berpeluang turun di wilayah DKI Jakarta, Kabupaten dan Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, serta Kabupaten dan Kota Bekasi. Sementara itu, Kabupaten dan Kota Bogor diprakirakan berpotensi mengalami hujan lebat.

Memasuki siang hingga sore hari, cuaca umumnya berawan tebal. Hujan ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian besar wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kabupaten dan Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, serta Kota Depok. Adapun wilayah Kabupaten dan Kota Bogor masih berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang.

Dari sisi suhu udara, wilayah Kota dan Kabupaten Bogor diperkirakan berada pada kisaran 18–28 derajat Celsius, sementara wilayah Jabodetabek lainnya berkisar antara 22–28 derajat Celsius. Tingkat kelembapan udara terpantau cukup tinggi, yakni antara 74 hingga 94 persen.

Angin permukaan diprediksi bertiup dari arah Barat hingga Barat Laut dengan kecepatan sekitar 10–50 km/jam.

Masyarakat di wilayah Jabodetabek diimbau untuk waspada terhadap potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang, khususnya yang berpeluang terjadi pada siang hingga sore hari. Warga disarankan untuk mempersiapkan diri dan menyesuaikan aktivitas agar tetap aman.

(Awaludin)