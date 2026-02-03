Hujan Ringan Diprediksi Guyur Jabodetabek Hari Ini

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) akan diguyur hujan ringan pada Selasa (3/2/2026).

Menurut BMKG, di wilayah DKI Jakarta, hujan ringan diprediksi terjadi di Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Sementara itu, Jakarta Pusat diperkirakan berawan sepanjang hari.

Untuk wilayah penyangga Jakarta, hujan ringan juga berpotensi turun di Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Bekasi, dan Depok. Adapun Kabupaten Bekasi diprakirakan hujan disertai petir.

Sementara di Provinsi Banten, hujan ringan diperkirakan melanda Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.

(Arief Setyadi )