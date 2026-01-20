Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Cuaca Hari Ini: Hujan Diprediksi Melanda Seluruh Jabodetabek

Arief Setyadi , Jurnalis-Selasa, 20 Januari 2026 |05:37 WIB
Cuaca Hari Ini: Hujan Diprediksi Melanda Seluruh Jabodetabek
Hujan guyur Jabodetabek (Foto: Ilustrasi/Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) diperkirakan  hujan pada Selasa (20/1/2025). Berdasarkan prakiraan cuaca BMKG, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi terjadi di hampir seluruh wilayah.

Hujan ringan di DKI Jakarta diprediksi mengguyur seluruh wilayah, meliputi Administrasi Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.

Sementara wilayah penyangga Jakarta juga diperkirakan hujan. Di Jawa Barat, Kabupaten Bogor dan Kota Bogor diprediksi diguyur hujan dengan intensitas sedang. 

Kondisi serupa juga berpotensi terjadi di Kota Depok. Adapun Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi diprakirakan hujan ringan.

Untuk wilayah Banten, hujan ringan diperkirakan turun di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.

(Arief Setyadi )

      
