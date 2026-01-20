Cuaca Hari Ini: Hujan Diprediksi Melanda Seluruh Jabodetabek

JAKARTA – Cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) diperkirakan hujan pada Selasa (20/1/2025). Berdasarkan prakiraan cuaca BMKG, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi terjadi di hampir seluruh wilayah.

Hujan ringan di DKI Jakarta diprediksi mengguyur seluruh wilayah, meliputi Administrasi Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.

Sementara wilayah penyangga Jakarta juga diperkirakan hujan. Di Jawa Barat, Kabupaten Bogor dan Kota Bogor diprediksi diguyur hujan dengan intensitas sedang.

Kondisi serupa juga berpotensi terjadi di Kota Depok. Adapun Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi diprakirakan hujan ringan.

Untuk wilayah Banten, hujan ringan diperkirakan turun di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.

(Arief Setyadi )