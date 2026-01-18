Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hujan Tanpa Henti, Lima Kecamatan di Bekasi Terendam Banjir

Ade Suhardi , Jurnalis-Minggu, 18 Januari 2026 |12:00 WIB
Hujan Tanpa Henti, Lima Kecamatan di Bekasi Terendam Banjir
Banjir (foto: Okezone)
BEKASI – Curah hujan tinggi yang mengguyur wilayah Kabupaten Bekasi sejak Sabtu (17/1/2026) hingga Minggu (18/1/2026), memicu banjir di sejumlah kecamatan. Hujan deras yang turun hampir tanpa jeda menyebabkan sedikitnya lima kecamatan terdampak genangan air.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi, Dodi Supriadi, mengatakan banjir merendam permukiman warga dengan ketinggian air yang bervariasi di setiap lokasi. Di beberapa titik, ketinggian air dilaporkan mencapai puluhan sentimeter.

"Data sementara, ada lima kecamatan yang terendam banjir,” ujar Dodi, Minggu (18/1/2026).

Lima kecamatan yang terdampak banjir tersebut meliputi Cikarang Utara, Cibitung, Tambun Selatan, Tambun Utara, dan Babelan. Genangan air terjadi akibat sistem drainase serta aliran sungai yang tidak mampu menampung debit air yang terus meningkat seiring intensitas hujan yang tinggi.

Di sejumlah wilayah, air dilaporkan masuk ke dalam rumah warga dan merendam perabotan, sehingga aktivitas sehari-hari masyarakat terganggu.

“Genangan terjadi dengan ketinggian air berkisar antara 30 sentimeter hingga sekitar 80 sentimeter, terutama di kawasan dataran rendah,” jelas Dodi.

 

Halaman:
1 2
      
