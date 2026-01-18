Pemotor Masuk Tol Wiyoto Wiyono Imbas Banjir Terjang Jalan Yos Sudarso

JAKARTA - Hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta Utara menyebabkan banjir di ruas Jalan Yos Sudarso, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Minggu (18/1/2026). Banjir disebabkan oleh hujan deras sejak semalam.

Akibat banjir yang tidak dapat dilintasi kendaraan roda dua tersebut, petugas terpaksa mengizinkan pengendara sepeda motor masuk ke dalam ruas Jalan Tol Dalam Kota Wiyoto Wiyono.

Terpantau genangan air setinggi 40 hingga 60 sentimeter merendam akses jalan dari arah Cempaka Putih menuju Tanjung Priok. Kondisi ini membuat lalu lintas lumpuh, bahkan beberapa pengendara motor yang nekat menerjang banjir berakhir terjatuh karena tingginya debit air.

Melihat kondisi darurat tersebut, petugas jalan tol mengambil diskresi dengan mengarahkan para pemotor masuk ke jalur tol guna menghindari titik banjir sepanjang kurang lebih dua kilometer.

Asrul, salah satu pengendara motor yang melintas, mengaku sangat terbantu dengan kebijakan ini karena kondisi jalan raya sudah tidak mungkin dilewati.

"Tadi genangannya tinggi banget, mesin motor bisa mati kalau dipaksa. Untungnya petugas kasih izin masuk tol sebentar untuk lewat," ujar Asrul di lokasi.

Senada dengan Asrul, Abdi, pengendara lainnya, menyebutkan bahwa banyak rekan sesama pemotor yang hampir celaka karena memaksakan lewat jalur biasa.