Stasiun Jakarta Kota Terendam Banjir, KRL Tanjung Priok Line Tak Beroperasi Pagi Ini!

JAKARTA - Layanan KRL Commuter Line lintas Tanjung Priok menuju Stasiun Jakarta Kota dan sebaliknya belum dapat beroperasi normal pada Minggu (18/1/2026) pagi. Hal ini disebabkan banjir di kawasan Stasiun Jakarta Kota yang menghambat jalur perlintasan kereta.

Informasi resmi dari KAI Commuter yang dirilis pada pukul 05:33 WIB, perjalanan kereta di rute tersebut untuk sementara waktu belum dapat dilalui oleh rangkaian KRL.

Kondisi ini berdampak langsung pada para pengguna jasa yang hendak bermobilitas di sepanjang jalur Tanjung Priok menuju Jakarta Kota maupun sebaliknya.

"Imbas genangan air di Stasiun Jakarta Kota, perjalanan Tanjung Priok Line belum dapat dilalui," tulis keterangan resmi KAI Commuter dalam unggahannya.

KAI Commuter mengimbau kepada seluruh pengguna jasa untuk tetap tenang dan selalu mengutamakan keselamatan.

Penumpang juga diminta untuk mengikuti arahan dari petugas di lapangan serta memantau perkembangan informasi melalui kanal resmi perusahaan.