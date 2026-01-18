Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Stasiun Jakarta Kota Terendam Banjir, KRL Tanjung Priok Line Tak Beroperasi Pagi Ini!

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 18 Januari 2026 |06:38 WIB
Stasiun Jakarta Kota Terendam Banjir, KRL Tanjung Priok Line Tak Beroperasi Pagi Ini!
Stasiun Jakarta Kota Terendam Banjir, KRL Tanjung Priok Line Tak Beroperasi Pagi Ini!
A
A
A

JAKARTA - Layanan KRL Commuter Line lintas Tanjung Priok menuju Stasiun Jakarta Kota dan sebaliknya belum dapat beroperasi normal pada Minggu (18/1/2026) pagi. Hal ini disebabkan banjir di kawasan Stasiun Jakarta Kota yang menghambat jalur perlintasan kereta.

Informasi resmi dari KAI Commuter yang dirilis pada pukul 05:33 WIB, perjalanan kereta di rute tersebut untuk sementara waktu belum dapat dilalui oleh rangkaian KRL.

Kondisi ini berdampak langsung pada para pengguna jasa yang hendak bermobilitas di sepanjang jalur Tanjung Priok menuju Jakarta Kota maupun sebaliknya.

"Imbas genangan air di Stasiun Jakarta Kota, perjalanan Tanjung Priok Line belum dapat dilalui," tulis keterangan resmi KAI Commuter dalam unggahannya.

KAI Commuter mengimbau kepada seluruh pengguna jasa untuk tetap tenang dan selalu mengutamakan keselamatan.

Penumpang juga diminta untuk mengikuti arahan dari petugas di lapangan serta memantau perkembangan informasi melalui kanal resmi perusahaan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/18/338/3195994/viral-TjmH_large.jpg
Banjir Rendam Stasiun Jakarta Kota, KRL Hanya Sampai Jayakarta dan Manggarai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/338/3195140/banjir-SdZm_large.jpg
Banjir Jakarta: 11 RT Masih Terendam, Ribuan Warga Mengungsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/338/3195084/banjir-kfnN_large.jpg
Puluhan RT di Jakarta Masih Terendam Banjir, Ini Daftar Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189711/pramono_anung-Ijwg_large.jpg
Pramono: Banjir Jakarta Bisa Ditangani Asal Air Rob Tak Naik, Kita Punya 1.200 Pompa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/338/3184974/pramono_anung-yPUk_large.jpg
Banjir Parah di Kemang, Gubernur Pramono Bakal Benahi Kali Krukut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/338/3180687/abdul-L6S4_large.jpg
Warga Jati Padang Minta Pramono Turun Tangan, Tanggul Bukan Solusi Akhir Banjir
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement