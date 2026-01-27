Pramono Gratiskan Korban Banjir Berobat di Rumah Sakit atau Puskemas

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan warga terdampak banjir bisa berobat secara gratis. Warga bisa mendatangi Puskesmas atau rumah sakit yang dikelola Pemprov DKI Jakarta.

"Untuk yang terdampak banjir, kalau di Jakarta semuanya gratis, karena semuanya bisa di Puskesmas," kata Pramono di Jakarta Timur, Selasa (27/1/2026).

Ia merincikan Pemprov DKI Jakarta saat ini memiliki ratusan Puskesmas Pembantu yang siap melayani warga. Selain itu, puluhan rumah sakit di Jakarta juga dilengkapi fasilitas penunjang untuk penanganan korban banjir.

"Di Jakarta 44 Puskesmas, kemudian 292 Puskesmas pembantu dan rumah sakit juga 31, semuanya kalau ada korban terdampak banjir, maka kami gratiskan," sambungnya.

Ia juga menanggapi penyakit kencing tikus yang biasanya marak ketika musim penghujan. Pramono menegaskan, hingga saat ini belum ditemukan kasus tersebut di Jakarta.

"Mengenai kencing tikus. Jadi saya terngiang-ngiang dengan kencing tikus dan itu ternyata di Jakarta belum ada," ucapnya.

Bila nantinya ditemukan kasus tersebut, Pemprov DKI Jakarta akan melakukan langkah pencegahan agar penyebaran tidak meluas. "Toh kalau ada, kami pasti akan secara preventif melakukan pencegahan terhadap itu dan siap untuk itu. Kalau ada," ucap dia.

(Arief Setyadi )