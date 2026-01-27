Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono: Enggak Mungkin Jakarta Bebas Banjir!

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 27 Januari 2026 |12:49 WIB
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut wilayah Ibu Kota tidak mungkin terbebas dari banjir karena kondisi tata ruang yang saat ini sulit diubah. Hal ini diakui Pramono saat meninjau pengerukan Kali Cakung Lama, di Jakarta Utara pada Kamis (27/1/2026).

"Secara tata ruang, saudara-saudara sekalian, enggak mungkin Jakarta ini enggak ada genangan, enggak mungkin. Jadi saya harus menyampaikan apa adanya," kata Pramono di Kali Cakung Lama.

Namun demikian, hal tersebut tak dijadikan alasan utama untuk Pramono untuk menghentikan upaya pengendalian banjir. Ia menyebut normalisasi kali merupakan progam jangka menengah dalam upaya pencegahan banjir Jakarta.

"Tetapi inilah salah satu solusi jangka menengah yang kami lakukan untuk mengatur banjir yang selama ini terjadi di Jakarta," ujar dia.

Pramono telah memutuskan ada tiga sungai yang akan dinormalisasi, yakin Kali Cakung Lama, Kali Krukut dan Kali Ciliwung.

 

