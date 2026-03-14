Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Disiram Air Keras, Begini Kondisi Terkini Aktivis KontraS Andrie Yunus

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 14 Maret 2026 |02:50 WIB
Disiram Air Keras, Begini Kondisi Terkini Aktivis KontraS Andrie Yunus
Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya (Foto: Cikal Bintang/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Dimas Bagus Arya, mengungkap kondisi terkini Andrie Yunus yang menjadi korban penyiraman air keras oleh orang tidak dikenal. Dimas mengatakan, Andrie mengalami luka bakar 24 persen dan telah menjalani operasi.

Penyiraman air keras menimpa Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, pada Kamis 12 Maret 2026 pukul 23.30 WIB di sekitar Menteng, Jakarta Pusat. Saat itu, Andrie tengah mengendarai sepeda motor sepulang dari kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta.

Tiba-tiba, Andrie disiram cairan kimia berbahaya atau air keras oleh orang tidak dikenal. Terduga pelaku penyiraman menggunakan sepeda motor berboncengan dan langsung melarikan diri setelah kejadian.

Sementara itu, Andrie langsung turun dari motor dan meminta pertolongan warga sekitar. Saat ini, kata Dimas, Andrie telah menjalani pemeriksaan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) terhadap luka yang dideritanya.

"Ya, secara awal mungkin karena belum ada diagnosa lebih lanjut, seperti yang tadi disampaikan Mas Isnur (Ketua Umum YLBHI), kami mengapresiasi RSCM," kata Dimas di Kantor YLBHI, Jakarta, pada Jumat (13/3/2026).

"Sudah ada 22 dokter dengan spesialisasi enam kategori: dokter mata, dokter saraf, dokter THT, dokter kulit, dokter organ dalam/pernapasan, dan dokter forensik, yang sebenarnya mencoba untuk melihat bagaimana efek dari korosi zat asam," sambungnya.

Dimas menambahkan, Andrie mengalami luka bakar 24 persen akibat siraman cairan kimia tersebut. Serangan ini memprihatinkan karena mengincar bagian kepala Wakil Koordinator KontraS itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/337/3202349/mensesneg-VRM9_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/338/3194094/dj_donny-zCLO_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/338/3193951/viral-2aqN_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/337/3193683/teror-GZ6r_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/338/3193109/viral-fsAN_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/338/3193004/viral-RmoC_large.jpg
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement