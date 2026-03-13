Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Respons Menko Yusril soal Aktivis KontraS Disiram Air Keras

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 13 Maret 2026 |18:30 WIB
Respons Menko Yusril soal Aktivis KontraS Disiram Air Keras
Menko Yusril Ihza Mahendra (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra merespons insiden penyiraman air keras terhadap aktivis sekaligus Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, oleh orang tak dikenal (OTK).

Saat dimintai tanggapan, Yusril mengaku belum menerima informasi mengenai kejadian tersebut.

“Saya belum tahu, saya belum dapat kabar tentang hal itu,” kata Yusril kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Ketika ditanya mengenai tanggapannya terhadap peristiwa penyiraman air keras tersebut, Yusril kembali menyatakan belum mengetahui detail kejadian.

“Ya nanti saya koordinasikan. Saya belum tahu, nanti saya koordinasi dulu ya,” ujarnya.

Diketahui, Andrie Yunus mengalami serangan penyiraman air keras yang mengakibatkan luka serius di sejumlah bagian tubuh, terutama pada tangan kanan dan kiri, wajah, dada, serta area mata.

Peristiwa tersebut terjadi sesaat setelah Andrie Yunus selesai melakukan perekaman siniar (podcast) di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) bertajuk “Remiliterisme dan Judicial Review di Indonesia” yang rampung sekitar pukul 23.00 WIB.

 

Halaman:
1 2
      
