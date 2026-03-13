Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras Usai Podcast di Kantor YLBHI

JAKARTA – Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, menjadi korban penyiraman air keras di kawasan Jakarta Pusat, pada Kamis 12 Maret 2026.

Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, mengungkapkan insiden tersebut terjadi setelah Andrie Yunus menghadiri acara podcast bertajuk “Remiliterisme dan Judicial Review di Indonesia” di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) sekitar pukul 23.00 WIB.

"Korban mengalami serangan penyiraman air keras oleh orang tidak dikenal (OTK) yang mengakibatkan luka serius di sekujur tubuh, terutama pada tangan kanan dan kiri, wajah, dada, serta bagian mata," kata Dimas, Jumat (13/3/2026).

Dimas mengatakan, akibat insiden tersebut Andrie langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Berdasarkan hasil pemeriksaan, korban mengalami luka bakar sekitar 24%.

Dimas menjelaskan, peristiwa itu bermula ketika Andrie tengah mengendarai sepeda motor di Jalan Salemba I–Talang, Jakarta Pusat.

Saat itu, dua orang pelaku menghampiri dari arah berlawanan di Jalan Talang (Jembatan Talang) dengan mengendarai sepeda motor yang diduga Honda Beat keluaran tahun 2016 hingga 2021.

"Pelaku berjumlah dua orang laki-laki yang menggunakan satu sepeda motor, masing-masing berperan sebagai pengemudi dan penumpang," katanya.