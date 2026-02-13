Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Ungkap 3 Pelajar di Jakpus Siram Korban Pakai Cairan Kimia, Bukan Air Keras

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 13 Februari 2026 |04:01 WIB
Polisi Ungkap 3 Pelajar di Jakpus Siram Korban Pakai Cairan Kimia, Bukan Air Keras
Ilustrasi kekerasan (Foto: Ist)
JAKARTA - Cairan kimia yang diduga digunakan tiga remaja untuk mencelakai pelajar lain di Jalan Cempaka Raya, Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat bukan air keras. Saat ini, jenis cairannya masih dalam pemeriksaan di laboratorium.

“Cairan kimia. Untuk jenisnya apa, saat ini masih diperiksa di laboratorium Polri di Sentul. Kami ingin mengklarifikasi agar masyarakat tidak menganggapnya sebagai air keras,” kata Kasat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polres Metro Jakarta Pusat, Kompol Rita Oktavia, Kamis (12/2/2026).

Rita belum dapat merinci jenis bahan kimia tersebut karena masih dalam proses pengujian di laboratorium. Menurutnya, cairan kimia itu didapatkan para pelaku dari laboratorium sekolah. Salah satu pelaku mengambilnya saat kegiatan praktikum.

“Semula dugaannya dari toko kimia. Cuma pas didalami ternyata (didapatkan) dari praktikum di sekolah,” ujarnya.

Sebelumnya, beredar video di media sosial yang memperlihatkan tiga pelajar diduga melakukan penyiraman air keras terhadap siswa SMK di Jalan Cempaka Raya, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

