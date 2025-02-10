Durhaka! Tak Diberi Uang Buat Judi Online, Anak Banting dan Cekik Ibunya

Tak diberi uang buat judi online, anak banting dan cekik ibunya (Foto: Ist)

MUSIRAWAS – Seorang anak di Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan tega menganiaya ibu kandungnya sendiri hanya karena tidak diberi uang untuk bermain judi online. Tak hanya menganiaya ibu kandungnya, pelaku juga mengancam akan membunuh ibu kandungnya dengan gunting bila tak diberi uang untuk judi online.

Dalam rekaman video amatir, terlihat seorang anak di Kecamatan Selangit, Kabupaten Musirawas menganiaya ibu kandungnya sendiri di dalam rumah. Nampak sang ibu meringis kesakitan saat pelaku yang diketahui bernama Ismail (40) menarik rambut ibunya.

Lantaran tak diberi uang untuk judi online, sang ibu juga diancam akan dibunuh. Kemudian, terlihat seorang wanita muda berusaha melerai pelaku, namun pelaku tetap berupaya memukul ibunya.

Tak lama usai kejadian, pelaku diringkus Satreskrim Polres Musirawas guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.