Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Durhaka! Tak Diberi Uang Buat Judi Online, Anak Banting dan Cekik Ibunya

Sudirman , Jurnalis-Senin, 10 Februari 2025 |17:50 WIB
Durhaka! Tak Diberi Uang Buat Judi Online, Anak Banting dan Cekik Ibunya
Tak diberi uang buat judi online, anak banting dan cekik ibunya (Foto: Ist)
A
A
A

MUSIRAWAS – Seorang anak di Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan tega menganiaya ibu kandungnya sendiri hanya karena tidak diberi uang untuk bermain judi online. Tak hanya menganiaya ibu kandungnya, pelaku juga mengancam akan membunuh ibu kandungnya dengan gunting bila tak diberi uang untuk judi online.

Dalam rekaman video amatir, terlihat seorang anak di Kecamatan Selangit, Kabupaten Musirawas menganiaya ibu kandungnya sendiri  di dalam rumah. Nampak sang ibu meringis kesakitan saat pelaku yang diketahui bernama Ismail (40) menarik rambut ibunya.

Lantaran tak diberi uang untuk judi online, sang ibu juga diancam akan dibunuh. Kemudian, terlihat seorang wanita muda berusaha melerai pelaku, namun pelaku tetap berupaya memukul ibunya.

Tak lama usai kejadian,  pelaku diringkus Satreskrim Polres Musirawas guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/338/3183220/kekerasan_seksual-iBGa_large.jpg
Polisi Usut Dugaan Kekerasan Seksual di Kasus Kepala SPPG Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/338/3178749/pelecehan-YejF_large.jpg
Kepala SPPG di Bekasi Dipolisikan Diduga Lecehkan Pegawai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/337/3172273/dpr-6O4E_large.jpg
Marak Kekerasan Aparat, DPR: Pecat dan Sanksi Pidana Agar Jera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/512/3155315/kekerasan_anak-DqnZ_large.jpg
Tragis, 4 Anak Dirantai Guru Ngaji di Boyolali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/337/3089886/kekerasan-e710_large.jpg
Pemerintah Diminta Perkuat Pemberantasan Kekerasan terhadap Perempuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/06/338/3082934/kdrt-4iyJ_large.jpg
Gandeng Kemenag, Pemkot Godok Pedoman Cegah Kekerasan Perempuan-Anak di Tangsel
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement