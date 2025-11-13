Polisi Usut Dugaan Kekerasan Seksual di Kasus Kepala SPPG Bekasi

JAKARTA – Polisi masih mendalami unsur dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang dialami RD, pegawai Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) yang diduga menjadi korban kekerasan dan pelecehan di tempat kerjanya. RD diketahui melaporkan Kepala SPPG di kawasan Jatiasih, Kota Bekasi, berinisial MK.

“Penyidik masih melakukan pendalaman terhadap korban untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana kekerasan seksual. Pendalaman dilakukan oleh penyidik bersama psikolog,” kata Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, AKBP Braiel Arnold Rondonuwu, Rabu (12/11/2025).

Dalam proses penyelidikan ini, polisi telah memanggil korban dan terduga pelaku pada hari yang berbeda, serta sejumlah saksi untuk membuat terang perkara tersebut.

“Terlapor sudah kita minta keterangannya. Saksi ada tiga orang,” ujarnya.

Sebelumnya, rekaman CCTV yang memperlihatkan MK diduga melakukan kekerasan dan pelecehan terhadap RD viral di media sosial. Berdasarkan bukti tersebut, RD kemudian melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polres Metro Bekasi Kota.