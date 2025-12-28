Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Situasi Yaman Memanas, Kemlu Serukan Semua Pihak Tahan Diri

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 28 Desember 2025 |02:05 WIB
Situasi Yaman Memanas, Kemlu Serukan Semua Pihak Tahan Diri
Illustrasi Perang (foto: dok ist)
JAKARTA – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan terus memantau secara seksama perkembangan situasi keamanan yang memburuk di Republik Yaman, khususnya di wilayah Hadramout dan Al-Mahrah.

"Indonesia mengikuti dengan seksama perkembangan situasi di Republik Yaman, termasuk di Hadramout dan Al-Mahrah," tulis Kemlu RI melalui akun media sosial X @Kemlu_RI, Sabtu (27/12/2025).

Kemlu RI juga menyampaikan keprihatinan atas meningkatnya ketegangan di kawasan tersebut, yang berpotensi memperburuk kondisi keamanan serta menambah penderitaan rakyat Yaman.

"Indonesia menyerukan kepada semua pihak untuk menahan diri, menghentikan eskalasi, serta menghindari tindakan sepihak yang dapat mengganggu stabilitas," tegas Kemlu RI.

Dalam konteks tersebut, Indonesia mencatat dan mengapresiasi upaya Kerajaan Arab Saudi bersama negara-negara terkait serta para pemangku kepentingan di Yaman dalam meredakan ketegangan dan memulihkan stabilitas.

"Indonesia menegaskan kembali pentingnya penyelesaian damai melalui dialog politik yang inklusif dan komprehensif di bawah koordinasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta selaras dengan prinsip penghormatan terhadap kedaulatan, persatuan, dan integritas teritorial Yaman," pungkas Kemlu RI.

 

