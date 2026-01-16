Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Perdana Menteri Yaman Mengundurkan Diri, Digantikan oleh Menlu

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 16 Januari 2026 |11:05 WIB
Perdana Menteri Yaman Mengundurkan Diri, Digantikan oleh Menlu
Perdana Menteri Yaman Salem bin Breik. (Foto: X)
A
A
A

JAKARTA – Dewan Kepemimpinan Presidensial Yaman yang didukung Arab Saudi telah menerima pengunduran diri Perdana Menteri Salem bin Breik dan menunjuk Menteri Luar Negeri (Menlu) Shaya Mohsen Zindani sebagai perdana menteri baru negara itu, demikian dilaporkan kantor berita negara Saba pada Kamis (15/1/2026).

Bin Breik secara resmi mengajukan pengunduran diri yang disetujui oleh dewan, sebelum Zindani ditunjuk untuk membentuk kabinet berikutnya, kata Saba sebagaimana dilansir Reuters.

Yaman telah menjadi sumber ketegangan yang meningkat dalam beberapa bulan terakhir antara Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA).

Kelompok separatis yang didukung UEA, Dewan Transisi Selatan, menguasai wilayah di seluruh Yaman selatan dan timur pada  Desember, maju hingga mendekati perbatasan Saudi yang dianggap kerajaan sebagai ancaman terhadap keamanan nasionalnya. Sejak itu, para pejuang yang didukung Saudi sebagian besar telah merebut kembali wilayah tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/337/3194305//plt-Cb9D_large.jpg
3 WNI Terjebak di Pulau Socotra saat Saudi Bombardir Yaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/18/3192996//viral-apFT_large.jpg
Arab Saudi Bombardir Pelabuhan Mukalla, Indonesia Serukan Semua Pihak Menahan Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/18/3192656//arab_saudi_mengebom_kapal_di_pelabuhan_yaman-dk0C_large.jpg
Arab Saudi Bom Kapal di Pelabuhan Yaman, Targetkan Kiriman Senjata UEA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/18/3192225//viral-dtrS_large.jpg
Indonesia Dorong Dialog Politik Usai Jet Tempur Arab Saudi Bombardir Separatis Yaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/337/3192202//perang-gSzt_large.jpg
Situasi Yaman Memanas, Kemlu Serukan Semua Pihak Tahan Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/18/3177435//pejabat_militer_houthi-gx5P_large.jpg
Panglima Militer Houthi Tewas Akibat Serangan Israel
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement