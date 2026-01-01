Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Arab Saudi Bombardir Pelabuhan Mukalla, Indonesia Serukan Semua Pihak Menahan Diri

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 01 Januari 2026 |11:26 WIB
Arab Saudi Bombardir Pelabuhan Mukalla, Indonesia Serukan Semua Pihak Menahan Diri
Konflik di Yaman/Sabaa Tv via Reuters
A
A
A

JAKARTA -  Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memantau secara intensif eskalasi konflik yang terjadi di Yaman, terutama terkait situasi keamanan di wilayah Hadramout dan Al-Mahra.

"Indonesia terus mengikuti dengan seksama perkembangan terkini di Republik Yaman dan mengapresiasi upaya lanjutan para pihak terkait untuk menjaga stabilitas dan keamanan, khususnya di wilayah Hadramout dan Al-Mahra," tulis keterangan Kemlu RI lewat akun X resminya, Kamis (1/1/2026).

Kemlu juga menegaskan sikap Indonesia yang menyerukan agar seluruh pihak yang terlibat tidak memperkeruh situasi dan menghindari langkah sepihak.

"Indonesia menegaskan kembali seruannya kepada semua pihak untuk menahan diri dan menghindari tindakan sepihak yang dapat berdampak pada kondisi keamanan," ujarnya.

Indonesia kembali menekankan pentingnya penyelesaian konflik melalui jalur damai dan dialog politik yang melibatkan semua pihak.

"Indonesia kembali menekankan pentingnya penyelesaian damai melalui dialog politik yang inklusif dan komprehensif di bawah koordinasi PBB, dengan menghormati pemerintahan Yaman yang sah serta integritas teritorialnya," demikian keterangan Kemlu.

Sekadar diketahui wilayah Hadramout merupakan provinsi terluas di Yaman dan dikenal memiliki sumber daya minyak yang melimpah.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/11/29/18/2136073/militer-houthi-klaim-tembak-jatuh-helikopter-saudi-di-perbatasan-5Dr4k0spVI.jpg
Militer Houthi Klaim Tembak Jatuh Helikopter Saudi di Perbatasan Yaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/11/06/18/2126300/pemerintah-yaman-dan-kelompok-pemberontak-selatan-sepakati-perjanjian-damai-JsrPBofOe8.jpg
Pemerintah Yaman dan Kelompok Pemberontak Selatan Sepakati Perjanjian Damai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/09/04/18/2100440/pbb-as-inggris-prancis-mungkin-terlibat-dalam-kejahatan-perang-di-yaman-bMQ85EVO5C.jpg
PBB: AS, Inggris, Prancis Mungkin Terlibat dalam Kejahatan Perang di Yaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/08/01/18/2086505/rudal-houthi-hantam-parade-militer-yaman-tewaskan-lebih-dari-30-orang-3DKNFyFOsE.jpg
Rudal Houthi Hantam Parade Militer Yaman, Tewaskan Lebih dari 30 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/06/13/18/2065913/syekh-sudais-serangan-ke-bandara-abha-aksi-teror-yang-tidak-dapat-ditoleransi-ksEEI82Kiv.jpg
Syekh Sudais: Serangan ke Bandara Abha Aksi Teror yang Tidak Dapat Ditoleransi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/06/12/18/2065806/rudal-dari-yaman-hantam-bandara-saudi-lukai-26-orang-Vdnkq2J2Xo.jpg
Rudal dari Yaman Hantam Bandara Saudi, Lukai 26 Orang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement