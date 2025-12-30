Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Arab Saudi Bom Kapal di Pelabuhan Yaman, Targetkan Kiriman Senjata UEA

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 30 Desember 2025 |16:17 WIB
Arab Saudi Bom Kapal di Pelabuhan Yaman, Targetkan Kiriman Senjata UEA
Arab Saudi mengebom kapal di Pelabuhan Yaman, incar kiriman senjata dari Uni Emirat Arab. (Foto: Televisi Kerajaan Arab Saudi)
A
A
A

JAKARTA Arab Saudi membombardir kota pelabuhan Mukalla di Yaman pada Selasa (30/12/2025) terkait apa yang mereka sebut sebagai pengiriman senjata untuk pasukan separatis dari Uni Emirat Arab (UEA). Riyadh secara langsung mengaitkan UEA dengan kemajuan separatis baru-baru ini di Yaman dan memperingatkan Abu Dhabi bahwa tindakannya “sangat berbahaya.”

Serangan itu menandai peningkatan ketegangan baru antara kerajaan dan pasukan separatis Dewan Transisi Selatan, yang didukung oleh Uni Emirat Arab. Hubungan antara Riyadh dan Abu Dhabi juga semakin memburuk, di mana keduanya telah mendukung pihak-pihak yang bersaing dalam perang Yaman.

Kedua negara, meskipun selaras dalam banyak isu di Timur Tengah yang lebih luas, semakin bersaing satu sama lain dalam isu-isu ekonomi dan politik kawasan.

Koalisi anti-Houthi Yaman kemudian menyatakan keadaan darurat pada Selasa, mengakhiri kerja sama mereka dengan UEA dan memerintahkan semua pasukan Emirat di wilayahnya untuk dievakuasi dalam waktu 24 jam. Mereka juga mengeluarkan larangan selama 72 jam untuk semua penyeberangan perbatasan di wilayah yang mereka kuasai, serta akses ke bandara dan pelabuhan, kecuali yang diizinkan oleh Arab Saudi.

 

Halaman:
1 2 3
      
Telusuri berita news lainnya
