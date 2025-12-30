Arab Saudi Bom Kapal di Pelabuhan Yaman, Targetkan Kiriman Senjata UEA

JAKARTA — Arab Saudi membombardir kota pelabuhan Mukalla di Yaman pada Selasa (30/12/2025) terkait apa yang mereka sebut sebagai pengiriman senjata untuk pasukan separatis dari Uni Emirat Arab (UEA). Riyadh secara langsung mengaitkan UEA dengan kemajuan separatis baru-baru ini di Yaman dan memperingatkan Abu Dhabi bahwa tindakannya “sangat berbahaya.”

Serangan itu menandai peningkatan ketegangan baru antara kerajaan dan pasukan separatis Dewan Transisi Selatan, yang didukung oleh Uni Emirat Arab. Hubungan antara Riyadh dan Abu Dhabi juga semakin memburuk, di mana keduanya telah mendukung pihak-pihak yang bersaing dalam perang Yaman.

Kedua negara, meskipun selaras dalam banyak isu di Timur Tengah yang lebih luas, semakin bersaing satu sama lain dalam isu-isu ekonomi dan politik kawasan.

Koalisi anti-Houthi Yaman kemudian menyatakan keadaan darurat pada Selasa, mengakhiri kerja sama mereka dengan UEA dan memerintahkan semua pasukan Emirat di wilayahnya untuk dievakuasi dalam waktu 24 jam. Mereka juga mengeluarkan larangan selama 72 jam untuk semua penyeberangan perbatasan di wilayah yang mereka kuasai, serta akses ke bandara dan pelabuhan, kecuali yang diizinkan oleh Arab Saudi.