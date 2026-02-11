Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jelang Ramadhan, Arab Saudi Kirim 100 Ton Kurma Premium ke Indonesia

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 11 Februari 2026 |18:06 WIB
Jelang Ramadhan, Arab Saudi Kirim 100 Ton Kurma Premium ke Indonesia
Menag Nasaruddin dan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah H. Amodi (foto: Okezone)
JAKARTA – Menjelang bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah, Kerajaan Arab Saudi kembali menyalurkan bantuan 100 ton kurma premium untuk umat Islam di Indonesia. Bantuan ini merupakan agenda rutin tahunan sebagai bentuk hubungan erat antara kedua negara.

Penyerahan simbolis dilakukan oleh Kedutaan Besar Arab Saudi kepada Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia di Gedung Kemenag, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026). Kerajaan Arab Saudi diwakili langsung oleh Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah H. Amodi.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas konsistensi Pemerintah Arab Saudi, yang setiap tahun memberikan bantuan kurma kepada masyarakat Indonesia, khususnya menjelang Ramadhan.

"Saya atas nama Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Arab Saudi yang setiap tahun selalu mengalokasikan bantuan kurma. Tahun ini kami kembali menerima sekitar 100 ton kurma dengan kualitas premium," ujar Nasaruddin.

 

